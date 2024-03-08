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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Kişi Tutuklandı

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılardan 17'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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