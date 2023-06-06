Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 12 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel