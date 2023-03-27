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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir otobüsü durdurdu.

Araçtaki aramada, bir yolcunun bagajında 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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