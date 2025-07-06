Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Sentetik Madde Ele Geçirildi

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Siverek ilçesinde durdurulan bir otomobilde 7 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede takibe aldığı bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 12 parça halinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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