Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
