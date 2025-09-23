Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bir araçta 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.
Araçtaki aramada, 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel