Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir araçta 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.