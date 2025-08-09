Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7.5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir operasyonda 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı ve Valilik, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Şanlıurfa'da 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 parça halinde 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Şıldak, operasyonda gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel