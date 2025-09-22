Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karaköprü kırsalında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel