Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Birecik, Hilvan ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen adreslere operasyon yapıldığını belirtti.
Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 59 mermi, 31 kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel