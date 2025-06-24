Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Birecik, Hilvan ve Siverek ilçelerinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen adreslere operasyon yapıldığını belirtti.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 59 mermi, 31 kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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