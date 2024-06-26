Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 125 gram uyuşturucu ile 15 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.