Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce iki adreste yapılan operasyonda 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda M.B, Ş.T, K.K, M.K. Ş.Ç. ile A.H. gözaltına alındı.