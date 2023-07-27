Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve bitki ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Hilvan ilçesinde F.K. isimli şahsı durdurarak şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halfeti ilçesinde Ö.G., M.D., B.K. ve R.K. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, kubar esrar, kenevir bitkisi ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA