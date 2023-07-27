Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi gözaltına alındı. Hilvan ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üzerinde 1 kilogram skunk ele geçirildi. Halfeti ilçesinde ise yapılan operasyonlarda esrar, Hint keneviri ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlemler devam ediyor.