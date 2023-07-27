Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi gözaltına alındı. Hilvan ilçesinde durdurulan bir şüphelinin üzerinde 1 kilogram skunk ele geçirildi. Halfeti ilçesinde ise yapılan operasyonlarda esrar, Hint keneviri ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlemler devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Hilvan ve Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Hilvan ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan F.K'nın üzerinde 1 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Halfeti ilçesinde ise belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ile Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili Ö.G, M.D, B.K. ve R.K. gözaltına alındı.