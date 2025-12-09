Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 54 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 54 sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
