Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 bin 54 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 54 sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.