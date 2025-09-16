Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.