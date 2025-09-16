Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

