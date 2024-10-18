Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Vali Hasan Şıldak, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği iki operasyonda 13 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 13 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 4 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.