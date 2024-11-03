Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilogram Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonunda 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.