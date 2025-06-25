Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel