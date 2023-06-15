Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri ile polisin yaptığı 3 farklı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mahalle bekçileri ile polisin yaptığı 3 farklı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir parkı kontrol eden mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Salih A. isimli şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada yaklaşık 2 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Turgut Özal Mahallesinde ise durumundan şüphelendikleri Mehmet F. isimli şahsı durduran mahalle bekçileri, yaptıkları üst aramasında yaklaşık 13 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan ortak çalışmada da Aziz K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada ekili vaziyette 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA