Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığınca Karaköprü ve Siverek'te uyuşturucu bulunduğu belirlenen iki aracın durdurulduğunu aktaran Şıldak, aramalarda 4 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 130 gram kubar esrar ele geçildiğini bildirdi.

Şıldak, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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