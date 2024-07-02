Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 7 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü H.K. ile Y.L. ve Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.