Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 7 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü H.K. ile Y.L. ve Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek Güvenlik Suç Güncel Haberler

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 'izmarit vergisi' geliyor

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

 Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı

Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title