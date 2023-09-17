Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Hilvan ilçesinde yapılan operasyonda 65 kilo esrar ele geçirilirken, Birecik ilçesinde ise 160 kök hint keneviri bulundu.