Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Hilvan ilçesinde yapılan operasyonda 65 kilo esrar ele geçirilirken, Birecik ilçesinde ise 160 kök hint keneviri bulundu.
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince Birecik ve Hilvan ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A.'nın Hilvan ilçesine bağlı Doğrular Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda şüphelinin evinde ve mısır tarlasında yapılan aramalarda 65 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.A. akrabası T.A.'yı gözaltına aldı.
EVİN BAHÇESİNDE 160 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇTİ
Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'nde Y.B. isimli kadına ait evin bahçesinde yapılan aramada ise 160 kök kenevir bulundu. Kenevire el koyan jandarma; ev sahibi Y.B'yi,gözaltına aldı.