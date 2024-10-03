Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve 718 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ve Akçakale ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 718 gram esrar, 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.