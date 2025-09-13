Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu.

Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.