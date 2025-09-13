Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonunda, gizlenmiş 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bir zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu.
Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel