Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 29 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 29 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.