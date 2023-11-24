Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Esrar ve Silahlar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram esrar, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 600 gram kenevir tohumu, 721 kök kenevir bitkisi, 2 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.