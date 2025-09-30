Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 222 Gram Ele Geçirildi

Viranşehir ilçesinde jandarma, düzenlediği operasyonda 222 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
