Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama
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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı. Operasyonda 42 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ve 35 gram esrar ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 42 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 35 gram esrar, 3 gram eroin, 10 sentetik hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20'si ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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