Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 1 ay süren teknik ve fiziki takibinde 20 şüpheli tespit edildi. Savcılık kararıyla harekete geçen, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda aranan adreslerde, satışa hazır 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 20 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.