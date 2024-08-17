Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 2 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.