Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu aparatı, ruhsatsız 1 tüfek ve 3 mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu aparatı, hassas terazi ile ruhsatsız 1 tüfek ve 3 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E. ile M.Ş. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.