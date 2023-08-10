Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir parkta durumlarından şüphe edilen M.V. ve U.E.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar esrar maddesi bulundu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA