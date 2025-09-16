Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir araçta 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da aracında 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket

Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.