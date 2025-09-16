Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir araçta 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel