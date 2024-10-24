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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 2 Kilo 950 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 2 Kilo 950 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 2 zalı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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