Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 2 Kilo 950 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 2 zalı gözaltına alındı.