Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 2 Bin 652 Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 2 bin 652 uyuşturucu hap ve 41 kök Hint keneviri ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 bin 652 uyuşturucu hap ile 41 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek ve Halfeti ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 bin 652 uyuşturucu hap ile 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
