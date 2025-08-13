Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 2 Bin 652 Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2 bin 652 uyuşturucu hap ile 41 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek ve Halfeti ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 bin 652 uyuşturucu hap ile 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.