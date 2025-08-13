Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 2 Bin 652 Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 2 bin 652 uyuşturucu hap ve 41 kök Hint keneviri ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek ve Halfeti ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 bin 652 uyuşturucu hap ile 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel