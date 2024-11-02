Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.