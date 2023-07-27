Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu Çerçevede ekipler, Bahçelievler ve 15 Temmuz Mahallesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Yakalanan M.B. ve H.E. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yaptığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.