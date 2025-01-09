Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan narkotik operasyonunda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel