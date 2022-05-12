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Son dakika haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı, 11 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram esrar, 85 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 2 bin 440 hap, hassas terazi, 3 bin 885 TL para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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