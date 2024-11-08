Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.