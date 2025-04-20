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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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