Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 uyuşturucu satıcısı şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 16 kilo skunk, 321 gram metamfetamin, 16 kilo esrar, uyuşturucu haplar ve 6 tabanca ele geçirildi.
ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kimliği saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 16 kilo skunk, 321 gram metamfetamin, 16 kilo esrar, uyuşturucu haplar, 6 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.