Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 156 gram esrar, 139 kök Hint keneviri ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Karaköprü, Birecik, Halfeti ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 156 gram esrar, 139 kök Hint keneviri ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
