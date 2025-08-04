Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 kilo 200 gram esrar ve 313 kök kenevir ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı. Vali Hasan Şıldak, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadele ettiklerini vurguladı.
Şanlıurfa'da 11 kilo 200 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını belirtti.
Jandarma tarafından Haliliye ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, operasyonda 11 kilo 200 gram esrar ile 313 kök kenevirin ele geçirildiğini ifade etti.
Şıldak, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel