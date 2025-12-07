Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanırken, 5 bin 766 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 766 sentetik uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
