Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Ayvanat Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Olayla ilgili U.Ş.D. gözaltına alındı.