Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ilçe polisi tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 347,85 gram uyuşturucu, 157,60 gram kimyasal sıvı ile hassas terazi ve paketleme marteryalleri ele geçirildi.

A.K. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suçlar Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title