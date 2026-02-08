Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 190 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve yedek parçaları ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 190 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca yedek parçası ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
