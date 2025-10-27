Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Eyyübiye'de 3 şüpheliyle birlikte 1206 sentetik ecza hap ele geçirilirken, Siverek'te 1 şüphelinin evinde 3 kilo 600 gram kubar esrar ve ruhsatsız silahlar bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyyübiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 1206 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve şarjör, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
