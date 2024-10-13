Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 20 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 10 farklı operasyonda 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildiği bildirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu kullanımına ve ticaretine karşı etkili mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.
Şıldak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini aktardı.
Vali Şıldak, operasyonlarda 20 şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındığını kaydetti.