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Şanlıurfa'da Usulsüz Reçete Operasyonunda 6 Tutuklama

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Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da usulsüz reçete operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik düzenlenen operasyonla ilgili çalışma sürüyor.

Çalışma çerçevesinde gözaltına alınan ve haklarındaki evraklarla mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 6'sı tutuklandı. Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Güncel

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